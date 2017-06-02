В Тольятти депутат-предприниматель 2,5 года не платит зарплату работникам ИП

59

По версии следствия, подозреваемый не выплатил не менее 8 работникам ИП заработную плату за период работы с ноября 2014 года по настоящее время, на общую сумму не менее 2 миллионов 035 587 рублей.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото golos-buryatyi.ru