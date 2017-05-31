В Тольятти демонтировали незаконную автостоянку

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Запланированный рейд по проверке законности организации автостоянки и использования земельного участка состоялся 22 мая. В ходе мероприятия было подтверждено, что на участке, в районе пересечения улиц Комсомольской и Садовой, предприниматели организовали незаконный бизнес. Земельный участок использовался без необходимых документов.Специалисты зафиксировали: участок огорожен изгородью, имеется будка для охраны, шлагбаум. В ходе рейда в отношении владельца незаконной парковки был составлен административный протокол и вынесено предписание в трехдневный срок ликвидировать незаконную автостоянку. Однако законные требования выполнены не были.26 мая сотрудники полиции совместно с представителями администрации района и прокуратуры провели демонтаж незаконной автостоянки.Сотрудники полиции советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае появления незаконных парковок недалеко от жилых домов, вблизи школьных дворов или спортивных площадок. Практика проведения подобных совместных рейдов будет продолжена, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области