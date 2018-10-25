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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти бывший сотрудник МЧС за получение взятки в 15 тысяч рублей заплатит штраф в размере 500 000 рублей

25 октября 2018 21:04
104
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти бывший сотрудник МЧС приговорен к штрафу и лишен должности за получение взятки за выдачу положительного заключения о готовности школы к учебному году.

Судебным следствием установлено, что в июле 2018 года сотрудник контролирующего органа получил от заведующей хозяйством одной из местных школ взятку в размере 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно- распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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