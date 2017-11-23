В Тольятти бывшая сотрудница миграционной службы пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями

113

По версии следствия, в период с января 2016 года по август 2016 года, обвиняемая незаконно получила от гражданина не менее 60 тысяч рублей за выдачу документов для постановки на миграционный учет двадцати иностранных граждан.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.