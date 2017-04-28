В Тольятти за мошенничество осужден директор УК “Добрососедство” Артем Селиверстов

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Следствием было установлено, что руководитель управляющей компании в период с декабря 2013 года по май 2014 года выставлял в адрес собственников квартир обслуживаемого дома квитанции на оплату коммунальных услуг, изначально не имея при этом договоров с ресурсоснабжающими организациями. По выставленным счетам с жильцов данного дома были собраны денежные средства в размере более 145 тысяч рублей, которые в полном объеме поступили на расчетный счет управляющей компании, чем был причинен значительный материальный ущерб собственникам квартир.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК областного главка совместно с представителями региональной Прокуратуры, подозреваемый был установлен и задержан.В ходе дальнейшего расследования было установлено, что общая сумма причиненного ущерба ресурсоснабжающим организациям составила почти 3 миллиона рублей, в связи с чем уголовное дело было переквалифицировано с части 3 на часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В июне 2016 года уголовное дело было направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти. 28 апреля 2017 года в отношении обвиняемого вынесен обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на два года с пребыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области