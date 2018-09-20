В Тольятти, проходит допрос свидетелей по делу ТОАЗа, их показания уже выявили нестыковки в позиции защиты

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Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.На прошлой неделе показания давала Ирина Игнатьева, в 2007–2010 гг. – начальник бюро по экспортным поставкам на ТОАЗе. Представители потерпевших задали ей прямой вопрос: «От кого сотрудники экспортного отдела получали сведения о том, какие именно цены, объемы поставок должны быть указаны в договорах поставок продукции Nitrochem?». Она ответила, что сведения эти ТОАЗ получал от Nitrochem по электронной почте. Свидетель уточнила, что от швейцарской фирмы поступали сведения о ценах на продукцию, ее объемах и направлениях поставок. Фактически это подтверждает версию обвинения. Защита подсудимых отчаянно пыталась спасти ситуацию наводящими вопросами, после чего Игнатьева начала путаться в показаниях и юлить. Свидетель стала утверждать, что решения об установлении цен принимались «коллегиально», однако не смогла назвать ни одного члена этой таинственной «коллегии». Не смогла она указать и документы, которые эта «коллегия» якобы утверждала. На вопрос судьи о ее переписке с сотрудником Nitrochem Флавио Кирстом она ответила, что ни в какой переписке не участвовала, хотя судья лично зачитал выдержки из этой «несуществующей» переписки. Когда Игнатьеву спросили, оказывали ли руководители ТОАЗа на нее какое-либо давление во время ее работы, она сказала, что «не помнит». В конце концов, устав изворачиваться, она прямо признала: на ТОАЗе подтверждали цену, которую указывал Nitrochem, то есть, по сути, его директор, подсудимый Беат Рупрехт-Ведемайер.Далее была допрошена начальник юридического отдела ТОАЗа Денисова. Она подтвердила, что контракты по экспортным поставкам заключались на основании долгосрочного соглашения от 2001 г. сроком на 20 лет. Поначалу, правда, пыталась это отрицать, или сделать вид, что не помнит тех событий за давностью лет, но неожиданно выяснилось, что в ходе следствия она говорила совсем другое, поэтому и в суде об этом соглашении ей все же пришлось «вспомнить». Таким образом, был подтвержден еще один важный тезис обвинения – о наличии эксклюзивных отношений между Nitrochem и ТОАЗом.Интересная деталь: все свидетели как один утверждали, что кроме Nitrochem было еще примерно 10 аналогичных покупателей. Но ни одной конкретной компании никто почему-то так и не смог назвать.Также на прошлой неделе были допрошены переводчики Сумина и Тишин. Сумина по заданию начальства переводила документы по компании Tech Lord. Представители обвинения предъявили суду учредительные документы одного из офшоров, через которых Махлаи и Циви контролируют ТОАЗ – Halnure Ltd. На них стояла печать и подпись нотариуса о том, что Сумина переводила с испанского на русский.Переводчик Тишин сотрудничал с ТОАЗом на протяжении 20 лет и перевел огромный массив документов, касающихся Nitrochem, в том числе и то самое соглашение, о котором пыталась «забыть» свидетель Денисова. Удивительно, что в штате ТОАЗа было около 15 переводчиков, но никто из них никогда не приглашался на деловые переговоры. Это говорит о чрезвычайно закрытом стиле ведения бизнеса подсудимых, которые явно заботились о выводе и разделе средств в обстановке секретности, а не о трудовом коллективе и развитии предприятия.Вероятно, работавшие на ТОАЗ свидетели подвергались, а может и продолжают подвергаться давлению со стороны адвокатов подсудимых. Именно с этим, похоже, связаны их неожиданные приступы амнезии и некоторая путаница в показаниях. Тем не менее, спрятать важные для дела факты защите, несмотря на все ухищрения, так и не удалось. На этой неделе допрос свидетелей продолжится, что обещает новые интересные факты об одном из самых громких и сложных судебных дел последних лет.