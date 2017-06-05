В Тольятти индивидуальный предприниматель ООО «Камелия» обвиняется в мошенничестве

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По версии следствия, являясь индивидуальным предпринимателем, а также учредителем ООО «Камелия», в рамках заключенных договоров на приобретение кухонной мебели и фурнитуры , исполнять которые не намеревалась, Щанина получала от жителей Тольятти денежные средства, которыми впоследствии распоряжалась по собственному усмотрению. Ущерб, причиненный гражданам, составил более 5 млн рублей, часть из них - 600 тысяч рублей - Щанина возместила добровольно.В настоящее время прокуратурой района утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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