В Тольятти 73 летний предприниматель за попытку организовать рейдерский захват химического завода пойдет под суд
3 февраля 2017 14:21
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По версии следствия, владелец 0.00019% акций ОАО «Тольяттиазот» Седыкин разработал преступную схему по незаконному завладению имуществом завода - одного из крупнейших производителей аммиака в России.
Он лично, а также через привлеченных подконтрольных и введенных в заблуждение лиц намеревался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им нелигитимного общего собрания акционеров в ноябре 2015 года. Решением этого собрания назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.
Подделав пакет документов собрания, он направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
В декабре 2015 года им было инсценировано еще одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот» с рассмотрением вопроса о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее принятому законным высшим органом управления общества.
Путем подделки документов он намеревался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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