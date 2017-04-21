В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом

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В результате совместных проверочных мероприятий Самарской таможни и УМВД России по городу Самаре был выявлен факт реализации контрафактной продукции. В одном из отделов, расположенных в торгово-развлекательном комплексе «Мега Сити», осуществлялась реализация разнообразной контрафактной продукции. Для привлечения большего числа покупателей данная торговая точка проводила акцию « Все по 300 рублей», предлагая к продаже товары мировых брендов.В результате проверки УМВД России по г. Самаре возбуждено дело об административном правонарушении. Все изъятые товары были маркированы известными товарными знаками, среди которых Chanel, Nina Ricci, Clinique, Dior, Baldessarini, Calvin Klein, Tissot, Rado, Lacoste, Armani, Louis Vuitton. В рамках совместных проверочных мероприятий Самаркой таможней осуществлялось взаимодействие с представителями правообладателей указанных товарных знаков, а также проводились экспертизы в экспертно-криминалистической службе таможни. В своих заявлениях представители правообладателей указывали, что дизайн и цветовая гамма выявленного товара имеет ряд отличий от оригинальной продукции, кроме того компоненты парфюмерной и косметической продукции не отвечают требованиям безопасности и качества.Общее количество изъятых изделий, которые могли бы нанести вред здоровью гражданам, составило почти тысячу двести единиц. Слаженными действиями таможенных и правоохранительных органов предотвращено нанесение материального ущерба правообладателям и изготовителям оригинальных товаров на сумму порядка 10 миллионов рублей.В Самарской таможне борьба с контрафактом стоит на особом контроле, об этом красноречиво говорят итоги работы. В прошедшем 2016 году Самарской таможней выявлено 117 441 единиц контрафактной продукции, должностными лицами таможни осуществлено порядка 61 приостановлений выпуска задекларированных товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, предотвращено нанесение материального ущерба правообладателям и изготовителям оригинальных товаров на сумму более 23 миллионов рублей, сообщает Самарская таможня.