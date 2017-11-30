В Сызранской больнице скончалась новорожденная девочка из-за несвоевременного выявления врожденного заболевания

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По данному факту следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.