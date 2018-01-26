В Сызрани заключен под стражу мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи
26 января 2018 16:15
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25 января следственное управление инициировало изъятие из органов полиции материалов по факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи. В настоящее время указанные материалы поступили в следственный отдел Сызрани. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью". Назначены судебно – медицинские экспертизы, с цель установления вреда здоровью потерпевшим. В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Потерпевший в данный момент находятся в больнице.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Ход и результаты предварительного расследования по уголовному делу находится на контроле в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ Ск РФ по СО.
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