В Сызрани задержана группа лиц, распространявшая наркотики путем закладок
16 ноября 2018 17:05
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В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения и изъятия в гараже у местного жителя 1,6 кг синтетического наркотического средства, сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте при силовой поддержке сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области задержали трех человек, которые вместе с фигурантом уголовного дела занимались незаконным распространением наркотиков на территории Сызрани.
Полицейские установили, что в указанном гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики.
Молодые люди, которыми оказались местные жители в возрасте от 23 до 32 лет, распространяли наркотические средства «спайс» и «скорость» путем закладок с использованием сети Интернет.
При задержании у них было обнаружено 30 пакетиков с наркотиками и еще 10 пакетиков были изъяты из тайников-закладок. Общий вес изъятых наркотических средств составил 38,41 гр. Кроме того, были изъяты весы, приспособления для изготовления наркотиков, упаковочный материал, банковские карты, деньги, мобильные телефоны.
Следственным отделением Сызранского линейного отдела в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.33, п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде и надлежащем поведении, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
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