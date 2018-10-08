В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту гибели работника УК во время спила веток

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По версии следствия, 21 сентября 2018 года двое работников УК «Центр» осуществляли высотные работы по спилу веток, находясь в корзине автогидроподъемника на высоте примерно 7 метров около одного из домов, расположенных по улице Мира в городе Сызрань.При проведении указанных работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, мужчина, 1974 года рождения, выпал из корзины и получил повреждения, несовместимые с жизнью.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.