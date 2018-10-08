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В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту гибели работника УК во время спила веток

8 октября 2018 19:33
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При проведении работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, мужчина, 1974 года рождения, выпал из корзины и получил повреждения, несовместимые с жизнью.
Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

По версии следствия, 21 сентября 2018 года двое работников УК «Центр» осуществляли высотные работы по спилу веток, находясь в корзине автогидроподъемника на высоте примерно 7 метров около одного из домов, расположенных по улице Мира в городе Сызрань.

При проведении указанных работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, мужчина, 1974 года рождения, выпал из корзины и получил повреждения, несовместимые с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.  
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Комментарии



Закон
8 октября 2018  19:33
При проведении работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, мужчина, 1974 года рождения, выпал из корзины и получил повреждения, несовместимые с жизнью.
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