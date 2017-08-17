В Сызрани сбытчик героина на 5,5 лет лишится свободы

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Судом установлено, что, находясь по месту жительства, К. незаконно сбыл героин своему знакомому, который в этот же день был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими и изъявшими наркотик.Позже он вновь продал дозу героина. В ходе обыска по месту жительства сбытчика сотрудники полиции обнаружили и изъяли оставшуюся партию наркотика.Суд с учетом мнения прокурора признал К. виновным и назначил наказание, с учетом предыдущего приговора за аналогичное преступление, в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.