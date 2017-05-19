В Сызрани приставы и полицейские провели рейд по выявлению злостных неплательщиков штрафов

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С целью взыскания с лиц, имеющих задолженности по административным штрафам, сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями провели профилактическое мероприятие «Должник». За время проведения двух рейдов стражи правопорядка проверили 12 адресов проживания должников и взыскали с них денежные средства на сумму более четырех тысяч рублей.Совместные мероприятия сотрудников полиции и судебных приставов-исполнителей по взысканию административных штрафов будут продолжены.Сотрудники полиции напоминают, что за неуплату административного штрафа законодательством Российской Федерации предусмотрена серьезная ответственность. Если по тем или иным причинам нарушитель не оплатил штраф в срок (в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу), то помимо долга с него взыскивается двукратный размер суммы неуплаченного административного штрафа (но не менее 1000 рублей), либо назначается административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.