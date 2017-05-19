В Сызрани приставы и полицейские провели рейд по выявлению злостных неплательщиков штрафов
19 мая 2017 16:14
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С целью взыскания с лиц, имеющих задолженности по административным штрафам, сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями провели профилактическое мероприятие «Должник». За время проведения двух рейдов стражи правопорядка проверили 12 адресов проживания должников и взыскали с них денежные средства на сумму более четырех тысяч рублей.
Совместные мероприятия сотрудников полиции и судебных приставов-исполнителей по взысканию административных штрафов будут продолжены.
Сотрудники полиции напоминают, что за неуплату административного штрафа законодательством Российской Федерации предусмотрена серьезная ответственность. Если по тем или иным причинам нарушитель не оплатил штраф в срок (в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу), то помимо долга с него взыскивается двукратный размер суммы неуплаченного административного штрафа (но не менее 1000 рублей), либо назначается административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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