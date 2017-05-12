В Сызрани пресечена деятельность незаконного игорного заведения

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В ходе проверки с места происшествия сотрудниками МВД изъято 20 единиц оборудования, предназначенного для организации незаконных азартных игр.В настоящее время по факту осуществления незаконной игорной деятельности проводится проверка.Своевременность и законность принятия процессуального решения находятся на контроле прокурора города Сызрани, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.