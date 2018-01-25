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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Сызрани после ссоры мать и отчим выгнали женщину с двумя детьми из квартиры и сменили замки

25 января 2018 15:38
273
Вернуться домой помогли приставы.
Работниками отдела судебных приставов Сызрани возбуждено два исполнительных производства в отношении супругов Ф. Предмет исполнения – не чинить препятствий в пользовании квартирой гражданке К., дочери и падчерице должников, и выдать ей комплект ключей от входной двери. Копии постановления о возбуждении исполнительного производства были направлены в адрес сторон.

В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту жительства гражданки и гражданина Ф., в ходе которого было установлено, что должники решение суда не исполнили. Работниками региональной Службы
судебных приставов супруги были ознакомлены с ответственностью, которая грозит им в случае неисполнения требований исполнительного документа. Так, с должников может быть взыскан исполнительский сбор согласно ст. 112 Федерального закона №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», а также наложен административный штраф в размере до 2,5 тысяч рублей согласно ст.17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Однако выход по месту совершения исполнительных действий показал, что супруги все также не исполнили решение суда. Судебными приставами-исполнителями в отношении гражданина и гражданки Ф. было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Это побудило супругов одуматься.

Очередной выход судебного пристава-исполнителя по месту жительства должников показал, что решение суда исполнено и гражданка К., являющаяся собственницей части жилплощади, получила свой комплект ключей от квартиры.

Исполнительский сбор погашен. Исполнительные производства окончены, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




Фото:  пресс-служба УФССП России по Самарской области 
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