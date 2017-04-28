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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Сызрани полицейские задержали автовора

28 апреля 2017 16:24
95
Он украл из автомобиля
В отдел полиции обратился житель Сызрани 1975 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его автомобиля "Рено", припаркованного напротив многоквартирного дома на проспекте Гагарина, пропали радар и навигатор. Причиненный ущерб заявитель оценил в 5 000 рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение кражи житель Сызрани 1976 года рождения.

По данным оперативников, он продал похищенное имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Местонахождение похищенного в настоящее время устанавливается.

По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 
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Комментарии



Закон
28 апреля 2017  17:16
МП «Благоустройство» осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц предприятия ввиду ненадлежащей организации и выполнения работ по содержанию дорог.
В Самаре на МП «Благоустройство» за растрату денежных средств заведено уголовное дело
МП  «Благоустройство» осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение... Закон
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28 апреля 2017  16:45
В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.
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В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого -... Закон
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28 апреля 2017  16:24
Он украл из автомобиля
В Сызрани полицейские задержали автовора
Он украл из автомобиля "Рено" радар и навигатор.  Закон
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28 апреля 2017  15:07
В настоящее время оперативники установили причастность подозреваемых к совершению семи грабежей и одной кражи в Тольятти, а также к семи ограблениям в Самаре. По данным фактам органами предварительного следствия органов внутренних дел Самарской области возбуждены уголовные дела.
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