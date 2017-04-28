В Сызрани полицейские задержали автовора

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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение кражи житель Сызрани 1976 года рождения.По данным оперативников, он продал похищенное имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Местонахождение похищенного в настоящее время устанавливается.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.