В Сызрани полицейские нашли и задержали автовора

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Через некоторое время у сотрудников полиции появилась информация о том, что в Ульяновской области в ДТП пострадал похищенный автомобиль. Водителя транспортного средства задержать не удалось, он скрылся с места происшествия. Машина с повреждениями была доставлена на специализированную стоянку.В ходе работы сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый житель Ульяновской области 1993 года рождения. Более 6 лет стражи правопорядка разыскивали подозреваемого. В результате проведенных мероприятий полицейские получили информацию, что молодой человек находится в Сызрани. Имеющаяся у правоохранителей информация подтвердилась, и он был задержан. Мужчина в краже сознался.Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области