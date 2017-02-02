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В Сызрани осуждены пять жителей губернии за хищение нефтепродуктов с территории Сызранского НПЗ

2 февраля 2017 21:25
112
Подсудимые похитили 7,5 тонн нефтепродукта.
Коллегией по уголовным делам Самарского областного суда 24.01.2017 оставлен без изменения приговор Сызранского городского суда в отношении Сергея Зорина, Дмитрия Шаровского, Валерия Созонова, Алексея Баландина, обвиняемых по статье "Кража, совершенная из нефтепродуктопровода", Евгения Епифанова, обвиняемого по статье "Покушение на кражу, совершенную из нефтепродуктопровода".

Зорин, Шаровский, Созонов и Баландин обвинялись в трех эпизодах, а Епифанов - в одном эпизоде хищения в сентябре-октябре 2014 года бензина марки АИ-95 из установки, расположенной на территории ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», посредством демонтажа пробоотборника, предназначенного для отбора проб указанного нефтепродукта.

Указанным способом подсудимые похитили 7,5 тонн нефтепродукта.

Приговором Сызранского городского суда от 31.10.2016 подсудимые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях, им назначено наказание от 1 года и 8 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно. Также судом в полном объеме удовлетворен иск ОАО «СНПЗ» о возмещении причиненного преступлением ущерба. 
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Комментарии



Закон
2 февраля 2017  21:25
Подсудимые похитили 7,5 тонн нефтепродукта.
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