В Сызрани осуждены пять жителей губернии за хищение нефтепродуктов с территории Сызранского НПЗ

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Зорин, Шаровский, Созонов и Баландин обвинялись в трех эпизодах, а Епифанов - в одном эпизоде хищения в сентябре-октябре 2014 года бензина марки АИ-95 из установки, расположенной на территории ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», посредством демонтажа пробоотборника, предназначенного для отбора проб указанного нефтепродукта.Указанным способом подсудимые похитили 7,5 тонн нефтепродукта.Приговором Сызранского городского суда от 31.10.2016 подсудимые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях, им назначено наказание от 1 года и 8 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно. Также судом в полном объеме удовлетворен иск ОАО «СНПЗ» о возмещении причиненного преступлением ущерба.