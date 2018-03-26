В Сызрани осуждены похитители ребордных роликов с ж/д предприятия

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В апреле 2016 года с территории одного из железнодорожных предприятий были похищены 34 ребордных ролика, которые используются приукладке железнодорожных путей. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершили трое местных жителей, которые вступили в преступный сговор. Похищенное имущество они сдали в пункт приема лома черных металлов за 8500 рублей.Уголовное дело было возбуждено по п.п. «А», «Б» ч.2 ст.158 УК РФ. В отношении двоих фигурантов расследование было завершено в августе того же года. Один из них осужден к лишению свободы сроком на 4 года, второй скрылся от суда и объявлен в федеральный розыск.В отношении третьего обвиняемого было выделено отдельное производство, т.к. после совершения указанной кражи он был задержан иосужден за убийство полковника полиции Гошта А.В., в связи с чем реальная возможность его участия в данном уголовном делеотсутствовала. Расследование в отношении него было завершено в марте 2018 года, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.