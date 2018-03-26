В Сызрани осуждены похитители ребордных роликов с ж/д предприятия
26 марта 2018 21:51
129
В апреле 2016 года с территории одного из железнодорожных предприятий были похищены 34 ребордных ролика, которые используются при
укладке железнодорожных путей. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 100 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершили трое местных жителей, которые вступили в преступный сговор. Похищенное имущество они сдали в пункт приема лома черных металлов за 8500 рублей.
Уголовное дело было возбуждено по п.п. «А», «Б» ч.2 ст.158 УК РФ. В отношении двоих фигурантов расследование было завершено в августе того же года. Один из них осужден к лишению свободы сроком на 4 года, второй скрылся от суда и объявлен в федеральный розыск.
В отношении третьего обвиняемого было выделено отдельное производство, т.к. после совершения указанной кражи он был задержан и
осужден за убийство полковника полиции Гошта А.В., в связи с чем реальная возможность его участия в данном уголовном деле
отсутствовала. Расследование в отношении него было завершено в марте 2018 года, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 марта 2018 21:51
Ущерб, причиненный собственнику, составил более 100 тысяч рублей. Закон
126
26 марта 2018 18:55
В Гражданском кодексе появятся понятия «цифрового права» и «цифровых» денег, что будет препятствовать выводу активов при банкротстве. Закон
130
26 марта 2018 18:31
По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие... Закон
123
26 марта 2018 16:40
Всех угонщиков, независимо от целей, судить по статье «Кража». По ней предполагается более серьезное наказание. Закон
180
23 марта 2018 21:56
Суд при продлении срока домашнего ареста фигурантки разрешил ей ежедневные часовые прогулки. Закон
962
23 марта 2018 20:13
Суд признал подсудимого виновным и с учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения... Закон
307
23 марта 2018 17:54
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной... Закон
437
Происшествия
26 марта 2018 19:38
Госавтоинспекторы работают на месте ДТП. Личности участников ДТП, а также другие обстоятельства случившегося устанавливаются. Происшествия
143
26 марта 2018 18:14
На борту находились 10 человек. Судно вместе с командой доставили в порт Бердянска для проведения проверки. Происшествия
140
26 марта 2018 13:58
Они животных не представляют вирусной опасности. Происшествия
191
Криминал
26 марта 2018 11:59
Задержана ранее не судимая девушка. Криминал
171
26 марта 2018 11:46
Наркотические средства он приобретал через сеть Интернет. Криминал
143
26 марта 2018 10:57
Наркотик обвиняемый употреблял лично и совместно с друзьями, а также намеревался в будущем сбывать посторонним лицам. Криминал
159
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1280
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
780
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
714
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1522
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
892
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
995
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1594
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
923
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4189
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2385
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2847
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2727
Мероприятия