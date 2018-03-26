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В Сызрани осуждены похитители ребордных роликов с ж/д предприятия

26 марта 2018 21:51
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Ущерб, причиненный собственнику, составил более 100 тысяч рублей.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершившей хищение имущества с территории одного из железнодорожных предприятий Сызрани.

В апреле 2016 года с территории одного из железнодорожных предприятий были похищены 34 ребордных ролика, которые используются при
укладке железнодорожных путей. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершили трое местных жителей, которые вступили в преступный сговор. Похищенное имущество они сдали в пункт приема лома черных металлов за 8500 рублей.

Уголовное дело было возбуждено по п.п. «А», «Б» ч.2 ст.158 УК РФ. В отношении двоих фигурантов расследование было завершено в августе того же года. Один из них осужден к лишению свободы сроком на 4 года, второй скрылся от суда и объявлен в федеральный розыск.

В отношении третьего обвиняемого было выделено отдельное производство, т.к. после совершения указанной кражи он был задержан и
осужден за убийство полковника полиции Гошта А.В., в связи с чем реальная возможность его участия в данном уголовном деле
отсутствовала. Расследование в отношении него было завершено в марте 2018 года, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте. 
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Комментарии



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