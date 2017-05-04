В Сызрани обнаружена территория, загрязненная нефтепродуктами
4 мая 2017 19:18
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По версии следствия, на земельном участке по улице Заводской в Сызрани обнаружена установка для перегонки нефти, с использованием ректификационной колоны. Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты сбрасываются в слои почвы. Территория загрязнена нефтепродуктами.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба Су СК РФ по Самарской области.
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