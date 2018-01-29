В Сызрани на минувшей неделе возбуждено три уголовных дела за незаконную рыбалку

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Только на минувшей неделе транспортными полицейскими возбуждено три уголовных дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов в акватории Волги.Во всех трех случаях добычей браконьеров становился налим, который вылавливался запрещенным орудием лова «метла». «Эта снасть является орудием массового истребления рыбы, а налима ей ловят один месяц в году в нерестовый период, – поясняет начальник линейного пункта полиции в речном порту Сызрани Александр Назаров. – На территории Самарской области установлены запретные сроки добычи налима в Саратовском водохранилище с 15 декабря по 15 февраля».С начала этого года сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлено восемь случаев браконьерства. По шести из нихвозбуждены уголовные дела, по двум – продолжается проверка.Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за подобные преступления вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет или штрафа в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от квалификации деяния.Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте