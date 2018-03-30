В Сызрани мужчина зарегистрировал шесть мигрантов в развалившемся доме

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Прокурорской проверкой установлено, что гражданин Российской Федерации - житель города Сызрани на протяжении четырех лет фиктивно зарегистрировал шесть граждан Российской Федерации в жилом доме, который не пригоден для проживания, не имеет фундамента, конструктивных элементов стен и кровли.По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела.Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.