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В Сызрани мужчина осужден за нападение на фельдшера скорой помощи и за оказание сопротивления сотрудникам Росгвардии

18 декабря 2018 16:48
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Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
18+
Собранные следственным отделом Сызрани доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Сергею Гордееву. Он признан виновным в совершении 2 преступлений  по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Высказывание угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Установлено, что 24 января 2018 года Гордеев, находясь в одной из квартир дома по улице Лазо города Сызрань, распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Между ними возник конфликт, в ходе которого Гордеев нанес ножевое ранение одному из своих знакомых.

Прибывшие на вызов сотрудники бригады скорой медицинской помощи стали оказать потерпевшему медицинскую помощь. В это время Гордеев нанес фельдшеру удар ножом в область брюшной полости. На место происшествия был вызван экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленник, не желая быть привлеченным к ответственности, удерживая в своих руках по одному ножу, стал активно размахивать ими и угрожать патрульным. Действия Гордеева были пресечены совместными усилиями действиями сотрудников полиции и Росгвардии.

Ход и результаты предварительного расследования по уголовному делу находилось на контроле в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда Гордееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



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Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Сызрани мужчина осужден за нападение на фельдшера скорой помощи и за оказание сопротивления сотрудникам Росгвардии
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