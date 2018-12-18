В Сызрани мужчина осужден за нападение на фельдшера скорой помощи и за оказание сопротивления сотрудникам Росгвардии

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Установлено, что 24 января 2018 года Гордеев, находясь в одной из квартир дома по улице Лазо города Сызрань, распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Между ними возник конфликт, в ходе которого Гордеев нанес ножевое ранение одному из своих знакомых.Прибывшие на вызов сотрудники бригады скорой медицинской помощи стали оказать потерпевшему медицинскую помощь. В это время Гордеев нанес фельдшеру удар ножом в область брюшной полости. На место происшествия был вызван экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленник, не желая быть привлеченным к ответственности, удерживая в своих руках по одному ножу, стал активно размахивать ими и угрожать патрульным. Действия Гордеева были пресечены совместными усилиями действиями сотрудников полиции и Росгвардии.Ход и результаты предварительного расследования по уголовному делу находилось на контроле в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.Приговором суда Гордееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области