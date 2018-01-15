В Сызрани мужчина, похитивший кабель, принадлежащий «Ростелекому», проведет в колонии более 2 лет

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Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.