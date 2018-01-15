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В Сызрани мужчина, похитивший кабель, принадлежащий «Ростелекому», проведет в колонии более 2 лет

15 января 2018 22:01
109
Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.
Судом установлено, что мужчина в период с июля по сентябрь 2017 года совершил хищения кабеля, принадлежащего ПАО «Ростелеком», на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.
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