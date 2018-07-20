В Сызрани молодого человека за "покушение на убийство" и нападение на фельдшера скорой помощи ждет суд
20 июля 2018 19:02
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По версии следствия, 24 января 2018 года обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по улице Лазо в Сызрани, распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник причинил ножевое ранение грудной клетки одному из своих знакомых.
Прибывшие на вызов сотрудники бригады скорой медицинской помощи стали оказать потерпевшему медицинскую помощь. В это время обвиняемый нанес фельдшеру удар ножом в область брюшной полости.
На место происшествия был вызван экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленник, не желая быть привлеченным к ответственности, удерживая в своих руках по одному ножу, стал активно размахивать ими и угрожать патрульным. Действия обвиняемого были пресечены совместными усилиями сотрудников полиции и Росгвардии.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Сызрани для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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