В Сызрани капитан теплохода за превышение пассажировместимости судна заплатит штраф
20 декабря 2017 19:32
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Судом установлено, что 30 июля он осуществил перевозку пассажиров по Волге вблизи Сызрани на судне с превышением его пассажировместимости, установленной судовыми документами.
Установлено, что на момент речной прогулки на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33, не достигших возраста совершеннолетия, при максимальной пассажировместимости судна 97 человек. Более того на теплоходе отсутствовало необходимо количество спасительных средств на всех перевозимых пассажиров.
Судом капитан судна признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В связи с полным признанием подсудимым своей вины и привлечением его к уголовной ответственности впервые, судом принято решение о применении в отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
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