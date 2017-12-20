Я нашел ошибку
Главные новости: 
Деньги пойдут фонду под патронажем епископа Тихона.
Стала известна стоимость аренды павильона на ВДНХ для выдвижения Путина
Установлено, что на момент речной прогулки на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33, не достигших возраста совершеннолетия, при максимальной пассажировместимости судна 97 человек.
В Сызрани капитан теплохода за превышение пассажировместимости судна заплатит штраф
В ходе которого применялся скрытый контроль за дорожным движением. Его главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе по причине выезда на встречную полосу движения.
Госавтоинспекция области провела профилактическое мероприятие "Встречка"
Всех пришедших на выставку ждут испытания, впечатления, вопросы и ответы, сюрпризы и отличное настроение.
В Детской картинной галерее откроется выставка-путешествие для детей по сказке «Аленький цветочек»
Информация о местах, где разместят бойлеры с питьевой водой, уточняется.
В Самаре жители Крутых Ключей и Мехзавода останутся на сутки без холодной воды
В празднике примут участие около восьмисот детей, для которых приготовлены новогодние подарки.
В Самарском театре оперы и балета состоится благотворительный Новогодний праздник
В связи с началом работ по переустройству линии электропередач ВЛ-220 кВ.
Движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская будет закрыто в ночное время
В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов: производитель аппаратов извинился за сбой работы магазинов и АЗС
В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов: производитель аппаратов извинился за сбой работы магазинов и АЗС
сегодня  Среда, 20 декабря, 21:32
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/12:
USD 58.61
-0.08
EUR 69.17
0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Сызрани капитан теплохода за превышение пассажировместимости судна заплатит штраф

20 декабря 2017 19:32
133
Установлено, что на момент речной прогулки на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33, не достигших возраста совершеннолетия, при максимальной пассажировместимости судна 97 человек.
В Самарской области судом рассмотрено уголовное дело в отношении капитана теплохода за перевозку пассажиров в условиях, не отвечающих требованиям безопасности.

Судом установлено, что 30 июля он осуществил перевозку пассажиров по Волге вблизи Сызрани на судне с превышением его пассажировместимости, установленной судовыми документами.

Установлено, что на момент речной прогулки на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33, не достигших возраста совершеннолетия, при максимальной пассажировместимости судна 97 человек. Более того на теплоходе отсутствовало необходимо количество спасительных средств на всех перевозимых пассажиров.

Судом капитан судна признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В связи с полным признанием подсудимым своей вины и привлечением его к уголовной ответственности впервые, судом принято решение о применении в отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
20 декабря 2017  19:32
Установлено, что на момент речной прогулки на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33, не достигших возраста совершеннолетия, при максимальной пассажировместимости судна 97 человек.
В Сызрани капитан теплохода за превышение пассажировместимости судна заплатит штраф
Установлено, что на момент речной прогулки на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33, не достигших возраста совершеннолетия, при максимальной... Закон
131
20 декабря 2017  14:30
По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Житель Сызранского района обманом получал предоплату за работу, выполнять которую не собирался
По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в... Закон
189
19 декабря 2017  22:14
Подготовленный ведомством документ предусматривает продление срока сохранения снятых с автомобилей номеров, а также ужесточение борьбы с торговлей красивыми номерами в ГИБДД.
МВД разработало новые правила для борьбы с торговлей «красивыми» номерами
Подготовленный ведомством документ предусматривает продление срока сохранения снятых с автомобилей номеров, а также ужесточение борьбы с торговлей красивыми... Закон
352
19 декабря 2017  14:26
Водитель транспортного средства обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке
В ПДД внесены поправки по использованию световозвращающих жилетов водителями транспортных средств
Водитель транспортного средства обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или... Закон
273
18 декабря 2017  17:57
В Самаре бывший сотрудник Росгвардии предстанет перед судом за получение взятки
В Самаре бывший сотрудник Росгвардии предстанет перед судом за получение взятки
  Закон
204
17 декабря 2017  22:20
Гражданина Таджикистана вместе с подельниками обвиняют в попытке поставить и сбыть 600 кг героина.
Генпрокуратура впервые запросила для наркоторговца пожизненный срок для создания прецедента
Гражданина Таджикистана вместе с подельниками обвиняют в попытке поставить и сбыть 600 кг героина.   Закон
265
16 декабря 2017  17:44
Он говорит, что даже не был знаком с ним.
Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о «взломах» в США
Он говорит, что даже не был знаком с ним.  Закон
302
Весь список
Происшествия
20 декабря 2017  14:40
Водитель автомашины получила травмы головы, и была госпитализирована.
В Красноармейском районе женщина-водитель "Гранты" опрокинулась в кювет
Водитель автомашины получила травмы головы, и была госпитализирована.  Происшествия
157
20 декабря 2017  13:50
В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девушка Она которая переходила проезжую часть в неположенном месте.
В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девушка
Она переходила проезжую часть в неположенном месте. Происшествия
247
20 декабря 2017  12:50
В Похвистнево судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам фирмы У организации арестовали два легковых и два грузовых автомобиля.
В Похвистнево судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам фирмы
У организации арестовали два легковых и два грузовых автомобиля. Происшествия
146
Весь список
Криминал
20 декабря 2017  13:39
В Самарской области служебная собака помогла полицейским раскрыть кражу Преступники украли дорогой алкоголь и столовый набор.
В Самарской области служебная собака помогла полицейским раскрыть кражу
Преступники украли дорогой алкоголь и столовый набор. Криминал
141
20 декабря 2017  13:25
В Саратове грабители вынесли из дома золото на 500 тысяч Район был блокирован автопатрулями, задержать злоумышленников пока не удалось.
В Саратове грабители вынесли из дома золото на 500 тысяч
Район был блокирован автопатрулями, задержать злоумышленников пока не удалось. Криминал
39
20 декабря 2017  12:54
Закон об ужесточении наказания для телефонных террористов принят в третьем чтении Соответствующие поправки будут внесены в УК и УПК.
Закон об ужесточении наказания для телефонных террористов принят в третьем чтении
Соответствующие поправки будут внесены в УК и УПК. Криминал
148
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5641
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2101
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9029
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2726
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10544
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3114
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2643
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1699
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2080
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1975
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1651
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3287
Весь список

Мероприятия
Госавтоинспекция области провела профилактическое мероприятие "Встречка"
В Детской картинной галерее откроется выставка-путешествие для детей по сказке «Аленький цветочек»
В СамГТУ прошел традиционный межвузовский бал
Весь список
Популярное
за сегодня

Дума Тольятти выражает соболезнования семье Юрия Яковлевича Рыбалко в связи с тяжёлой утратой

398

В Самаре жители Крутых Ключей и Мехзавода останутся на сутки без холодной воды

376

В Самаре под колесами КамАЗа погибла женщина, переходившая дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора

352
за неделю

Самым богатым жителем Мордовии оказался человек с годовым доходом более 1 миллиарда рублей по фамилии Меркушкин

3326

Ростехнадзор требует через суд остановить строительство стадиона «Самара Арена» на три месяца

2973
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда