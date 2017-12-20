В Сызрани капитан теплохода за превышение пассажировместимости судна заплатит штраф

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Судом установлено, что 30 июля он осуществил перевозку пассажиров по Волге вблизи Сызрани на судне с превышением его пассажировместимости, установленной судовыми документами.Установлено, что на момент речной прогулки на борту теплохода находилось 103 пассажира, в том числе 33, не достигших возраста совершеннолетия, при максимальной пассажировместимости судна 97 человек. Более того на теплоходе отсутствовало необходимо количество спасительных средств на всех перевозимых пассажиров.Судом капитан судна признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".В связи с полным признанием подсудимым своей вины и привлечением его к уголовной ответственности впервые, судом принято решение о применении в отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.