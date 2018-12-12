В Сызрани ходе операции «Арсенал» полицейские выявили двух местных жителей, которые незаконно хранили оружие и боеприпасы

49

У одного из них были обнаружены и изъяты патроны калибра 9 мм в количестве 8 штук, у другого -обрез охотничьего ружья, газовый пистолет с признаками переделки, патроны калибра 9 мм в количестве 18 штук, патроны калибра 5,6 мм в количестве 48 штук, а так же холодное оружие: штык-нож к автомату Калашникова и нунчаки.Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок до четырех лет, передает пресс-служба Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.