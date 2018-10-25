В Сызрани гости до смерти забили хозяина квартиры

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Установлено, что трое неработающих жителей Сызрани, злоупотребляющих спиртными напитками, 8 декабря 2017 в вечернее время находились в одном из домов по улице Котельной, где распивали спиртное с мужчиной, с которым познакомились несколькими часами ранее.Между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой гости избили хозяина. Один из гостей несколько раз ударил потерпевшего кирпичом по голове.От полученных телесных повреждений через 4 дня мужчина скончался в больнице.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание от 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры.