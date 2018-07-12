В Сызрани глава сельского поселения предстанет перед судом за получение взятки

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По версии следствия, 16 января 2018 года посредник по указанию обвиняемого получил от гражданина незаконное денежное вознаграждение в виде денег, в сумме 46 тысяч рублей в качестве взятки за заключение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) по очистке полей от самосева хвойных пород, расположенных в поселке Передовой Сызранского района Самарской области в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и территории Гослесфонда в пожарный период 2017 года с последующем вывозом с территории указанных участков. Указанные денежные средства посредник намеревался передать обвиняемому, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.