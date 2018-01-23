В Сызрани двое жителей Ульяновской области совершили серию краж из автомашин
23 января 2018 15:11
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В сентябре 2017 года один из участников решился на совершение преступления в одиночку. Вскрыв аналогичную автомашину злоумышленник похитил из салона ценное имущество. Причиненный материальный ущерб составил более 9 тысяч рублей.
Задержали подозреваемых в октябре 2017 года, когда они приехали совместно вновь. Сотрудники регионального управления Росгвардии обратили внимание на подозрительных молодых людей, которые в ночное время переносили имущество к себе в машину. Одному из подозреваемых в тот момент удалось скрыться. Задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выяснили, что жертвами преступления стали владельцы сразу 6 автомобилей, расположенных пр. Гагарина, ул Комарова и ул. Володарского. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили владельцев машин, которые привлекли внимание злоумышленников. Нанесенный материальный ущерб составил от 1 500 до 9 000 рублей. Второй подозреваемый пришел с повинной в полицию сам.
В ходе расследования данных уголовных дел сотрудники Следственного управления Сызрани установили местонахождение всех похищенных вещей, которые молодые люди успели продать, изъяли и вернули законным владельцам. По данным следствия, похищенное подозреваемые сбывали на территории Ульяновской области.
В настоящее время двум жителям Ульяновской области предъявлено обвинение по статье «Кража». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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