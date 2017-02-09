В Сызрани бывший дознаватель избежала наказания, в связи с объявлением амнистии

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В феврале 2015 года Чемерюк при проведении дознания по возбужденному ею уголовному делу, по обвинению гражданина в совершении кражи поручила неуполномоченному лицу составление и изготовление протоколов следственных и процессуальных действий, после чего приобщила подложные протоколы, свидетельствующие о причастности гражданина к совершению кражи, к материалам уголовного дела. В последующем, без фактического проведения дознания и возмещения имущественного вреда потерпевшей, на основании сфальсифицированных доказательств по делу, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.Приговором суда Чемерюк назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года. От назначенного наказания Чемерюк освобождена, в связи с объявлением амнистии к 70-летиею Победы в Великой Отечественной войне.