В Ставропольском районе за наруение ПДД задержан водитель «Mitsubishi», у которого изъяли пистолет с боеприпасами

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Пассажир транспортного средства при виде стражей правопорядка стал заметно нервничать, и полицейские приняли решение провести личный досмотр мужчины. В присутствии понятых в кармане его куртки был обнаружен пистолетный магазин, снаряженный 4-мя патронами. Также в спортивной сумке, принадлежащей пассажиру, был обнаружен пистолет.Изъятое направили на исследование, в результате которого было установлено, что огнестрельное оружие переделано из сигнального пистолета, а боеприпасы калибра 9x18 мм, изготовленные заводским способом.Как в дальнейшем установили сотрудники полиции, 23-летний житель Кемеровской области, находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время он заключен под стражу.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Данная статья предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового. Ведется следствие. сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.