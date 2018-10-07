В Ставропольском районе воздуждено уголовное дело в отношении водителя ВИС 234500, который повторно попался пьяным за рулем

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Результаты проверки показали, что в организме мужчины присутствует алкоголь. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее водитель подвергался административной ответственности "за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".В отношении водителя, совершившего повторное нарушение, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Сотрудники полиции предостерегают: во избежание совершения ДТП, которое может повлечь серьезный ущерб для здоровья и гибель, садиться за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области