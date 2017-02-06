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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Ставропольском районе Самары отходы серной кислоты незаконно сливали на почву около села Васильевка

6 февраля 2017 19:06
136
В результате негативного воздействия вред, причиненный почве и животному миру, составил более 2,5 млн.руб.
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения земельного участка вблизи села  Васильевка Ставропольского района Самарской области.

Установлено, что неустановленное лицо загрязнило земельный участок химическими веществами, относящимися к отходам 2 класса опасности, а именно: отходов нейтрализации серной кислоты с избыточным количеством щелочного раствора кальцинированной соды.

В результате негативного воздействия вред, причиненный почве и животному миру, составил более 2,5 млн.руб.
По направленным в органы предварительного следствия природоохранной прокуратурой материалам возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", сообщает пресс-служба Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.


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Комментарии



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