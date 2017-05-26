В Ставропольском районе 50-летний житель села Севрюкаево незаконно хранил в своем доме оружие и патроны
26 мая 2017 15:00
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Изъятое направили на исследование, в результате которого было установлено, что предметами, обнаруженными у мужчины, является огнестрельное оружие и боеприпасы, пригодные для производства выстрела.
Оружие и патроны 50-летний мужчина прятал на территории участка в хозяйственной постройке и в доме. Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Полиция призывает граждан во избежание негативных последствий соблюдать законодательство и сдавать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел. Напоминаем, что лицо, сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото ГУ МВД России по Самарской области
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