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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Совете Федерации одобрили продление срока оплаты штрафа ГИБДД со скидкой

21 декабря 2018 19:59
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Льготный двадцатидневный срок продлевается, если копия постановления о штрафе, отправленная заказным письмом по почте, поступила к адресату по истечении данного срока.
В прошедшую пятницу в Совете Федерации рассмотрели и одобрили законопроект, предлагающий продлить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД со скидкой в случае, если извещение со штрафом шло к нарушителю по вине почты больше льготного срока в 20 дней.

Данные изменения будут внесены в КоАП. Льготный двадцатидневный срок продлевается, если копия постановления о штрафе, отправленная заказным письмом по почте, поступила к адресату по истечении данного срока.

Инициатором данного предложения стал Юрий Рейнхиммель. Он был оштрафован за превышение скоростного ограничения и получил извещение о штрафе уже после того, как прошел льготный период оплаты штрафа. В ГИБДД и городском суде Москвы обращение гражданина дать возможность оплатить штраф со скидкой отклонили. В итоге Рейнхиммель дошел до Конституционного суда, где было принято решение в его пользу, передает samarskie-voditeli.ru.

 
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Комментарии



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