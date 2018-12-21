В Совете Федерации одобрили продление срока оплаты штрафа ГИБДД со скидкой
21 декабря 2018 19:59
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Данные изменения будут внесены в КоАП. Льготный двадцатидневный срок продлевается, если копия постановления о штрафе, отправленная заказным письмом по почте, поступила к адресату по истечении данного срока.
Инициатором данного предложения стал Юрий Рейнхиммель. Он был оштрафован за превышение скоростного ограничения и получил извещение о штрафе уже после того, как прошел льготный период оплаты штрафа. В ГИБДД и городском суде Москвы обращение гражданина дать возможность оплатить штраф со скидкой отклонили. В итоге Рейнхиммель дошел до Конституционного суда, где было принято решение в его пользу, передает samarskie-voditeli.ru.
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