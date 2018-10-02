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В Сингапуре россиянка попала под суд за пощёчину сотруднице полиции

2 октября 2018 20:38
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В момент инцидента женщина и её муж, являющийся гражданином Австралии, начали ругаться возле ночного клуба, будучи пьяными.
В Сингапуре суд предъявил гражданке России Светлане Филимоновой обвинения в нападении на полицейского. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на газету Straits Times.

Как отмечается, 27 мая 2017 года женщина и её муж Мэйлс Милан, гражданин Австралии, прибыли к ночному клубу, находясь в сильном алкогольном опьянении. Незадолго до закрытия клуба у пары случилась ссора. Мужчина замахнулся на жену, но ему помешал сотрудник заведения. Тогда Милан трижды ударил его в лицо.

Когда прибыла полиция, Милан был арестован. Когда одна из сотрудниц патруля пыталась успокоить Филимонову, та дала ей пощёчину.

Теперь девушке грозит штраф и срок до четырёх лет тюрьмы за отказ подчиняться сотрудникам правоохранительных органов. Приговор супругам будет вынесен 1 ноября. 
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Комментарии



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