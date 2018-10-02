В Сингапуре россиянка попала под суд за пощёчину сотруднице полиции
2 октября 2018 20:38
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Как отмечается, 27 мая 2017 года женщина и её муж Мэйлс Милан, гражданин Австралии, прибыли к ночному клубу, находясь в сильном алкогольном опьянении. Незадолго до закрытия клуба у пары случилась ссора. Мужчина замахнулся на жену, но ему помешал сотрудник заведения. Тогда Милан трижды ударил его в лицо.
Когда прибыла полиция, Милан был арестован. Когда одна из сотрудниц патруля пыталась успокоить Филимонову, та дала ей пощёчину.
Теперь девушке грозит штраф и срок до четырёх лет тюрьмы за отказ подчиняться сотрудникам правоохранительных органов. Приговор супругам будет вынесен 1 ноября.
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