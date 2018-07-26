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В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства 5-летней девочки

26 июля 2018 23:52
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После убийства в подмосковном Серпухове пятилетней девочки уволены четыре руководителя муниципального управления МВД России «Серпуховское». Об этом сообщается на сайте подмосковного МВД, передает РБК.

Отмечается, что уволены заместитель начальника МУ МВД, начальник отделения охраны общественного порядка, а также двое сотрудников, исполнявших (в тот период) обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого управления, которые надлежащим образом не проконтролировали деятельность подчиненных. Согласно сообщению, начальник МУ МВД будет уволен после выхода из отпуска.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних подмосковного МВД.


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Комментарии



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