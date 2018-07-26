В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства 5-летней девочки

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Отмечается, что уволены заместитель начальника МУ МВД, начальник отделения охраны общественного порядка, а также двое сотрудников, исполнявших (в тот период) обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого управления, которые надлежащим образом не проконтролировали деятельность подчиненных. Согласно сообщению, начальник МУ МВД будет уволен после выхода из отпуска.Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних подмосковного МВД.