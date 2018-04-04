В Сергиевском районе сотрудник полиции выдавал водительские права фиктивным ученицам автошколы за взятку

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По версии следствия, сотрудник полиции в январе 2018 года дважды получал взятку в размере по 20000 рублей за выдачу водительских удостоверений категории «В» фиктивным ученицам автошколы НОУ Сергиевский СТК «ДОСААФ» России.На данный момент полицейский подал рапорт об увольнении и находится на больничном.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.\Ход расследования находится на контроле прокурора района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.