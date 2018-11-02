В Сергиевске мужчина угрожал убийством своей 17-летней соседке

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В Сергиевске мужчина угрожал убийством своей 17-летней соседкеВ дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району поступило сообщение от жительницы поселка Сургут. Женщина пояснила, что в соседней квартире слышен шум и крики о помощи.Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. Во дворе дома их встретила заявительница. С ее слов, в доме находится 35-летний местный житель, который угрожал убийством соседке и ее знакомому.Сотрудники полиции поднялись на этаж, задержали подозреваемого, доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также на месте происшествия были опрошены очевидцы и потерпевшие.Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что злоумышленник вечером начал провоцировать конфликт с 17-летней соседкой по комнате и ее 16-летним знакомым. Из-за личной неприязни между соседями по комнатам началась ссора. Со слов подозреваего, чтобы доказать свою правоту в споре, он ушел к себе в комнату, где взял кухонный нож и, вернувшись к соседке, начал высказывать угрозы убийством в адрес потерпевших.По сведениям сотрудников полиции, на просьбу успокоиться и положить нож мужчина не реагировал. Девушка попросила помощи у соседей, которые и вызвали полицию. По данным правоохранителей, задержанный нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинения вреда здоровью средней степени тяжести и кражи.В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали произошедшего. передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.