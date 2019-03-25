В Самару вновь пытались ввезти украинские санкционные конфеты

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«79 кг украинской карамели было задержано на Международном автомобильном пункте пропуска Маштаково. Это не первый случай ввозаукраинских конфет из Республики Казахстан в Самарскую область, - рассказывает начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Тунтаев. - С начала 2019 года должностными лицами мобильной группы Самарской таможни было задержано свыше 1100 килограммов различных конфет украинской фабрики Roshen. Весь товар был ввезен на территорию Российской Федерации из республики Казахстан».Водитель грузового автомобиля гражданин Казахстана пояснил, что его попросили перевезти товар из Уральска в Самару. По поводу того, что этот товар является украинским и он запрещен к ввозу на территорию Российской Федерации, он осведомлен не был и тем более непредполагал, что за это ему грозит административная ответственность.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, в соответствии с которой предусмотрена административная ответственность в том числе за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товаров.В рамках возбужденного дела об административном правонарушении кондитерские изделия общим весом около 79 кг изъяты.С начала года по аналогичным фактам Самарской таможней возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни