В Самару вновь пытались ввезти украинские санкционные конфеты
25 марта 2019 17:38
123
«79 кг украинской карамели было задержано на Международном автомобильном пункте пропуска Маштаково. Это не первый случай ввоза
украинских конфет из Республики Казахстан в Самарскую область, - рассказывает начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Тунтаев. - С начала 2019 года должностными лицами мобильной группы Самарской таможни было задержано свыше 1100 килограммов различных конфет украинской фабрики Roshen. Весь товар был ввезен на территорию Российской Федерации из республики Казахстан».
Водитель грузового автомобиля гражданин Казахстана пояснил, что его попросили перевезти товар из Уральска в Самару. По поводу того, что этот товар является украинским и он запрещен к ввозу на территорию Российской Федерации, он осведомлен не был и тем более не
предполагал, что за это ему грозит административная ответственность.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, в соответствии с которой предусмотрена административная ответственность в том числе за несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товаров.
В рамках возбужденного дела об административном правонарушении кондитерские изделия общим весом около 79 кг изъяты.
С начала года по аналогичным фактам Самарской таможней возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 марта 2019 20:02
Уголовные дела возбуждены по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Закон
86
25 марта 2019 17:38
Кондитерские изделия общим весом около 79 кг изъяты. Закон
120
24 марта 2019 19:22
Шуточные первоапрельские новости в СМИ не подпадают под действие закона о фейках. Закон
276
24 марта 2019 18:09
Жалоба была подана француженкой, владелицей фирмы, которую представитель Вануату несколько раз трогал руками ниже пояса, а также добивался, чтобы та дала ему... Закон
249
21 марта 2019 21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта. Закон
1081
20 марта 2019 21:34
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты "Аэрофлота" по поддельному медицинскому документу, сообщила... Закон
314
19 марта 2019 19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
328
Происшествия
25 марта 2019 13:50
Скончавшийся, по данным организаторов, имел медицинский допуск. Происшествия
282
25 марта 2019 13:35
Она переходила дорогу дороги в неположенном месте. Происшествия
183
25 марта 2019 13:16
Она получила травмы и попала в больницу. Происшествия
179
Криминал
25 марта 2019 20:29
Находясь на берегу озера Сарма, она самостоятельно родила девочку. Криминал
85
25 марта 2019 12:56
Пострадавшему сделали операцию. Криминал
201
25 марта 2019 10:31
Их остановили в ходе продолжительной погони на участке дороги М-5 "Урал". Криминал
165
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4174
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
467
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
752
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
719
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1172
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
889
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
891
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
971
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1935
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2186
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1310
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
956
Мероприятия