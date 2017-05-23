В Самарской области вступил в законную силу приговор в отношении руководителя и главного бухгалтера ООО "ЦентрГлавСнаб"

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В период с 2010 по 2012 год данная компания уклонилась от уплаты НДС в сумме более 16,3 миллионов рублей. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали руководителя и главного бухгалтера фирмы. Следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».В июне 2016 года уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Обоим обвиняемым во время следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и признала свою вину. По результатам рассмотрения дела она осуждена на два года лишения свободы условно.Руководитель фирмы, Марущак Александр Николаевич, 1974 года рождения на последнем судебном заседании во время перерыва скрылся из зала суда. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Адвокаты пытались обжаловать решение районного суда, однако, 2 мая 2017 года кассационная инстанция оставила судебное решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.24 марта 2016 года ФСИН России по Самарской области объявило Александра Марущака в федеральный розыск. Всем, кто обладает достоверной информацией о местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обращаться по телефонам: (846) 339-22-18, 339-38-00 (круглосуточно) или в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.