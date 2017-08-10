В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, получившего смертельный удар током

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По данному факту Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.