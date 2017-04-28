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В Самарской области владелец подсобного хозяйства за использование рабского труда на 4.5 года отправится в колонию

28 апреля 2017 16:45
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В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.
Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Кошману. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Использование рабского труда, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевшего", "Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев" и "Тайное хищение чужого имущества".

Установлено, что в начале 2014 года Кошман, имеющий подсобное хозяйство и в собственности своей семьи земельный участок, общей площадью 1515 квадратных метров, пригласил к себе для ведения подсобного хозяйства ранее ему знакомого мужчину, живущего в Алании, обещая достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда. Однако когда мужчина приехал в Самарскую область, Кошман незаконно лишил его свободы, изъял у него паспорт и удерживал в подневольном состоянии, используя его труд в личных целях на безвозмездной основе. Потерпевший находился от Кошмана в зависимом положении и не мог отказаться от выполнения поручаемых ему работ. За не удовлетворившие Кошмана результаты и качество работы, осужденный периодически наносил потерпевшему телесные повреждения подручными предметами, такими как металлическая монтировка, черенок от лопаты, деревянная палка. После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе, лишая, таким образом, свободы передвижения и удерживая потерпевшего в таком состоянии у себя в доме не менее 6 часов.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.

Приговором суда Кошмару назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


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Комментарии



Закон
28 апреля 2017  17:16
МП «Благоустройство» осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц предприятия ввиду ненадлежащей организации и выполнения работ по содержанию дорог.
В Самаре на МП «Благоустройство» за растрату денежных средств заведено уголовное дело
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В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.
В Самарской области владелец подсобного хозяйства за использование рабского труда на 4.5 года отправится в колонию
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