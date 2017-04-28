В Самарской области владелец подсобного хозяйства за использование рабского труда на 4.5 года отправится в колонию

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Установлено, что в начале 2014 года Кошман, имеющий подсобное хозяйство и в собственности своей семьи земельный участок, общей площадью 1515 квадратных метров, пригласил к себе для ведения подсобного хозяйства ранее ему знакомого мужчину, живущего в Алании, обещая достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда. Однако когда мужчина приехал в Самарскую область, Кошман незаконно лишил его свободы, изъял у него паспорт и удерживал в подневольном состоянии, используя его труд в личных целях на безвозмездной основе. Потерпевший находился от Кошмана в зависимом положении и не мог отказаться от выполнения поручаемых ему работ. За не удовлетворившие Кошмана результаты и качество работы, осужденный периодически наносил потерпевшему телесные повреждения подручными предметами, такими как металлическая монтировка, черенок от лопаты, деревянная палка. После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе, лишая, таким образом, свободы передвижения и удерживая потерпевшего в таком состоянии у себя в доме не менее 6 часов.В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.Приговором суда Кошмару назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.