В Самарской области владелец подсобного хозяйства за использование рабского труда на 4.5 года отправится в колонию
28 апреля 2017 16:45
92
Установлено, что в начале 2014 года Кошман, имеющий подсобное хозяйство и в собственности своей семьи земельный участок, общей площадью 1515 квадратных метров, пригласил к себе для ведения подсобного хозяйства ранее ему знакомого мужчину, живущего в Алании, обещая достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда. Однако когда мужчина приехал в Самарскую область, Кошман незаконно лишил его свободы, изъял у него паспорт и удерживал в подневольном состоянии, используя его труд в личных целях на безвозмездной основе. Потерпевший находился от Кошмана в зависимом положении и не мог отказаться от выполнения поручаемых ему работ. За не удовлетворившие Кошмана результаты и качество работы, осужденный периодически наносил потерпевшему телесные повреждения подручными предметами, такими как металлическая монтировка, черенок от лопаты, деревянная палка. После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе, лишая, таким образом, свободы передвижения и удерживая потерпевшего в таком состоянии у себя в доме не менее 6 часов.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.
Приговором суда Кошмару назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 апреля 2017 17:16
МП «Благоустройство» осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение... Закон
87
28 апреля 2017 16:45
В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого -... Закон
90
28 апреля 2017 16:24
Он украл из автомобиля "Рено" радар и навигатор. Закон
94
28 апреля 2017 15:07
В настоящее время оперативники установили причастность подозреваемых к совершению семи грабежей и одной кражи в Тольятти, а также к семи ограблениям в Самаре. По... Закон
107
27 апреля 2017 22:48
Закон
342
27 апреля 2017 22:10
Также суд взыскал с него в пользу потерпевшего материальный ущерб и компенсацию морального вреда. Закон
207
27 апреля 2017 21:53
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере семь тысяч рублей в доход государства. Закон
231
Происшествия
28 апреля 2017 14:00
По факту ДТП проводится проверка. Происшествия
123
28 апреля 2017 13:14
Полицейские установили, что предполагаемый виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Происшествия
114
28 апреля 2017 11:10
Устанавливают причину пожара. Происшествия
166
Криминал
28 апреля 2017 13:05
Погибшего ранее судили за кражу и незаконный оборот оружия. Криминал
119
28 апреля 2017 11:36
Его жертвами стали пожилой человек и девушка. Криминал
122
28 апреля 2017 09:33
Его имя следствие не называло. Криминал
167
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
156
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
721
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
961
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1161
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2509
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1468
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
379
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
829
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2051
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3077
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3155
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12093
Мероприятия