В Самарской области в похищении 4-летнего мальчика обвиняются шесть человек

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По версии следствия, 24 января, утром, обвиняемые на автомашине подъехали к одному из подъездов дома по улице Мостовой в Кинеле. Из подъезда вышла женщина с малолетним ребенком. Один из обвиняемых стал удерживать женщину в подъезде, а другие схватили ребенка и вернулись с ним в автомашину, на которой уехали в Самару с целью дальнейшего удержания ребенка до получения выкупа за его освобождение.Благодаря организованной и сплоченной работе сотрудников правоохранительных органов Самарской области похитители были установлены и задержаны в течение нескольких часов. В задержании участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Управления Росгвардии Самарской области. Мальчик был обнаружен в Кировском районе города Самары и передан матери.По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ Самарской области.