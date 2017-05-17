В Самарской области специалиста Роспотребнадзора суд признал виновным в нарушении порядка проведения проверки ИП

110

По итогам прокурорской проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ведущего специалиста-эксперта территориального Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле, выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения, без согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры.29.03.2017 мировым судом должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре).Не согласившись с решением суда, виновный обжаловал его в вышестоящий суд.Апелляционная инстанция 16.05.17, рассмотрев жалобу, сочла возражения прокурора на доводы виновного обоснованными и оставила решение суда первой инстанции без изменений.Прокурор в защиту прав предпринимателя внес протест на постановление о назначении тому административного наказания вынесенного по итогам незаконно организованной сотрудником Роспотребнадзора проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.