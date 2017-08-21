В Самарской области сотрудники Росгвардии провели рейды по выявлению нарушителей правил охоты

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Сотрудники Росгвардии совместно с представителями регионального Департамента охоты и рыболовства провели специализированные рейды, направленные на выявление и предупреждение нарушений, связанных с оборотомохотничьего оружия и боеприпасов.В общей сложности в течение двух дней было проведено почти 600 проверок. На граждан, игнорирующих правила оборота оружия и охоты, составлено 33 административных протокола, сотрудники Росгвардии изъяли у них 23 охотничьих ружья и карабина. При этом большинство нарушений касалось перевозки и ношения оружия и патронов к нему – выявлено 12 таких фактов.Кроме того, шесть охотников нарушили сроки перерегистрации своего оружия, еще трое отказались проходить законное требование стражей правопорядка на состояние опьянения.Статистика показывает, что наиболее распространенными правонарушениями являются отсутствие у охотника разрешения на право добычи дичи, а также нахождение в автомобиле или на квадроцикле с расчехленным охотничьим оружием, которое заряжено или имеет патроны в магазине или патроннике.«Аналогичные совместные оперативно-профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего сезона летне-осенней охоты» - прокомментировал итоги рейда начальник Центра лицензионно-разрешительной службы Дмитрий Сазонов.Полковник полиции напомнил, что граждан, нарушивших правила охоты, не только привлекают к административной ответственности с изъятием огнестрельного оружия. Будут рассматриваться вопросы об аннулировании разрешений на его хранение и ношение, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области