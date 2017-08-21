В Самарской области сотрудники Росгвардии провели рейды по выявлению нарушителей правил охоты
21 августа 2017 17:57
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Сотрудники Росгвардии совместно с представителями регионального Департамента охоты и рыболовства провели специализированные рейды, направленные на выявление и предупреждение нарушений, связанных с оборотом
охотничьего оружия и боеприпасов.
В общей сложности в течение двух дней было проведено почти 600 проверок. На граждан, игнорирующих правила оборота оружия и охоты, составлено 33 административных протокола, сотрудники Росгвардии изъяли у них 23 охотничьих ружья и карабина. При этом большинство нарушений касалось перевозки и ношения оружия и патронов к нему – выявлено 12 таких фактов.
Кроме того, шесть охотников нарушили сроки перерегистрации своего оружия, еще трое отказались проходить законное требование стражей правопорядка на состояние опьянения.
Статистика показывает, что наиболее распространенными правонарушениями являются отсутствие у охотника разрешения на право добычи дичи, а также нахождение в автомобиле или на квадроцикле с расчехленным охотничьим оружием, которое заряжено или имеет патроны в магазине или патроннике.
«Аналогичные совместные оперативно-профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего сезона летне-осенней охоты» - прокомментировал итоги рейда начальник Центра лицензионно-разрешительной службы Дмитрий Сазонов.
Полковник полиции напомнил, что граждан, нарушивших правила охоты, не только привлекают к административной ответственности с изъятием огнестрельного оружия. Будут рассматриваться вопросы об аннулировании разрешений на его хранение и ношение, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области
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