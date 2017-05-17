В Самарской области сотрудник полиции за использование подложных документов предстанет перед судом

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По версии следствия, в мае 2016 года он предоставил в бухгалтерию отдела полиции заведомо подложные документы в качестве подтверждения своих расходов на проживание в гостинице во время прохождения обучения, после чего незаконно получил денежные средства в размере 5 тысяч 400 рублей.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.